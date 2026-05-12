「江戸川６３４杯モーターボート大賞・Ｇ２」（１２日、江戸川）向後龍一（４４）＝埼玉・９０期・Ａ２＝が２日目６Ｒで、コンマ０７のトップＳから２コースジカまくりを決めて今節初白星を挙げた。「Ｓは思い切って行けましたね。乗り心地、ターン、１速、２速の感じがすごくいい。前検からいいなって思っていたし、トータルでレースに行ってもいい足ですよ」と表情は明るい。今後も調整方法は変えないつもり。「伸びは求