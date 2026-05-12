上沼恵美子（71）が、15日午後10時放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」にゲスト出演することが決まり12日、同局が発表した。1971年に姉妹漫才コンビ「海原千里・万里」の海原千里としてデビューし、代表曲「大阪ラプソディー」をはじめ歌手としても活動した。2人は同世代ということもあり、お互いを「エミリー」「ユーミン」と呼び合うことに。2人だけでじっくり話をするのは今回が初めてということで、上