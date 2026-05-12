サプライズで、子犬をお迎えすることを知った姉妹の反応が尊すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で9万2000回再生を突破し、「心が綺麗な証」「幸せだなぁ～」といったコメントが寄せられています。 【動画：『子犬を見学するだけ』と思っている女の子→サプライズで『今日から家族だよ』と伝えた結果…感動的な光景】 子犬を見るだけ→家族になれる！？ TikTokアカウント「exoticbully