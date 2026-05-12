エレコムは、PCゲーム向けのワイヤレス/充電式ゲームパッド「GP40シリーズ」と「GP50シリーズ」の計4モデルを、5月中旬より新発売する。 【画像あり】使用用途にあったものを選べるスティック配置などが分かる商品外観 いずれのモデルも2.4GHzワイヤレス接続に対応し、最大約10mの通信距離を実現。付属のUSB-Aレシーバーをパソコンに挿すだけで使用できる。付属のUSB Type-Cケー