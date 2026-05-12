ガンプラと同じ縮尺の「大和」！模型メーカーのフジミは2026年5月11日、公式Xで1/144スケール戦艦「大和」を搬入する様子を動画で公開しました。【動画】おおデカい！ これが、1/144「大和」の搬入の様子ですこの「大和」は5月13日から17日まで開催される「第64回静岡ホビーショー」で展示する模型です。この戦艦「大和」は約20年前にフジミが100体限定で約100万円で販売した模型とのことです。そのうち1隻がフジミ本社の1階