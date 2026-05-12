霧島市の小学校で、温泉地ならではの授業が行われました。先生は、温泉ソムリエ。子どもたちが学んだことは。霧島市の日当山小学校で授業を行ったのは、温泉ソムリエ師範の六三四さんです。学校では、霧島の温泉について学ぶことで地元への誇りを持ってもらおうと、「浴育」と呼ばれる温泉の教育を行っています。（温泉ソムリエ師範・六三四さん）「温泉は、分けて入った方がいいといわれている。3回に分けて入りましょう、3分