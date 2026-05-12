鹿児島市で10日、メダカの無人販売所のメダカ8匹が盗まれる被害がありました。犯行の一部始終を防犯カメラが捉えていました。鹿児島市内のメダカの無人販売所に設置された防犯カメラの映像です。10日午後9時半ごろ。画面左側から、上下白っぽい服を着た人物が歩いてきて無人販売所の前で立ち止まります。約2分後、その人物は立ち去っていきました。被害にあったのは、メダカの無人販売所を管理する建設業の田畑秀人さん（47