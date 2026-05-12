コンディションが万全ならば別格のプレーを見せるのだが…(C)Getty Imagesアヤックスの冨安健洋は昨年12月のクラブ加入以降、ここまで6試合の出場（スタメン2試合）にとどまっている。直近2節ではサブメンバーに名を連ねながらピッチに立つことはなかった。シーズン最終盤でのこの状況から、冨安の今季限りでの退団を予想する声も現地メディアから聞こえてきている。【動画】鈴木淳之介の攻撃参加が見事すぎる！淀みない流れるよ