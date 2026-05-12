◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の大城卓三捕手（３３）が、５日のヤクルト戦（東京Ｄ）以来の４号ソロを放った。両軍無得点の２回１死、床田の初球真ん中寄りのストレートを右翼席に運び、「風に乗ってくれました。先制点が取れたことは大きいですが、気を抜くことなく、次の打席も結果を残せるように頑張ります」と気を引き締めた。この日は、「５番・捕手」でスタメン出場。今季２試合目の先発登板と