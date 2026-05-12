俳優の矢野ななかが、12日発売の『ヤングチャンピオン』11号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに登場した。【写真】逸材の圧巻ボディを披露した矢野ななかYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』で注目を集め、そのアドリブ演技が話題となっている矢野。“今いちばんアツい”逸材が、チェック柄の水着姿で圧巻ボディを披露している。なお、巻中グラビアには、ミスヤングチャンピオン2025グランプリの心愛が登場してい