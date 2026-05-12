福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生21人が死傷した事故を受け、部活動などに伴う「移動の安全性」をどう確保するかという動きが出ています。 【写真を見る】"子どものための学校体育"ならば「部活動のバス移動」をどう考えるか？熊本の場合 国交大臣が会見で―― 12日の会見で金子恭之国土交通大臣は「部活動はじめ学校教育活動での移動時の安全確保に、どのような対策が効果