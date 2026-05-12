◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の吉川尚輝内野手が凱旋試合で好守備を見せた。２回の守備で１死一塁としたところで打席には８番・田村。初球の二ゴロを捕球すると、二塁に入った遊撃・浦田に素早くバックトスし、浦田も一塁にすぐに送球。併殺打を完成させた。好プレーにファンも盛り上がりを見せた。吉川にとっては大学時代まで過ごした地元・岐阜での試合。同球場では何度も戦った経験がある。試合