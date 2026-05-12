お笑いコンビ・金属バット（小林圭輔、友保隼平）が12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席した。【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代同公演は、大阪のお笑いの殿堂「なんばグランド花月」で行われている看板寄席の東京版で、漫才・落語・コント・吉本新喜劇と、よしもとの笑いのすべてが詰まった6日間の計14公演。大御所からブレイク中の人気芸人、今後の活躍が期待され