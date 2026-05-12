笠松競馬所属の後藤正義調教師（４６）は５月１２日、笠松競馬４Ｒに管理するドクターサクラを出走させて１着。２００９年４月の初出走以来、８３１３戦目で地方競馬通算１１００勝を達成した。主な重賞勝ちは、スタンレーで勝った２０２３年の中京ペガスターカップなどがある。