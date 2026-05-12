お笑い芸人の西川きよしが12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席。今の時代で注目している“破天荒芸人”に関する質問に「今はコンプライアンスで無理やと思います」と笑顔で答えた。【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代公演では、横山やすしさんとの思い出について話していたが、取材でも“舞台でのトチリ”に関する話題から派生して「（トチリは）100％相棒でした（笑