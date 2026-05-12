【ジュネーブ＝船越翔】大西洋航行中のクルーズ船でハンタウイルスの感染が相次いだ問題で、船に残っていた乗客ら約３０人が１１日、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島で下船し、出身国などが手配した航空機で帰路についた。一部の乗員を乗せたクルーズ船は運航会社のあるオランダに向かって出航した。１０〜１１日にテネリフェ島で船を下り、航空機で自国などに戻った約１２０人の乗客らは、各地の保健当局の監督下で隔離