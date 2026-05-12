千葉・市原市の洋菓子店で、ショーケースに並ぶケーキやプリンなどの定番スイーツ。中東情勢の影響は、店で使う夏場には欠かせないアイテムにまで及んでいました。パティスリー・ル・エリソン オーナーシェフの小嶋重光さん：これから暑くなる時期に、ケーキ屋に保冷剤がないというわけにはいかない。ケーキの持ち帰りに欠かせない保冷剤。この店では1日100個ほど使用しているといいます。保冷剤には石油製品のナフサが使われてい