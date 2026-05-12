巨人・吉川尚輝内野手（３１）が、１２日の広島戦（岐阜）に「３番・二塁」で先発出場。故郷・岐阜での試合前練習を終えると、母校の後輩にあたる少年少女たちから質問攻めをくらった。この日は「義務教育学校羽島市立桑原学園」の５年生から９年生の２０人が、記者体験プログラムに参加。岐阜・羽島市出身で前身校の桑原小、桑原中出身で母校の先輩となる吉川は、数多くの質問を受けた。同プログラムがスタートすると、早