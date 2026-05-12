BOYNEXTDOORが、自身初となるフルアルバムでのカムバックに向け、多彩なプロモーションコンテンツを予告した。5月11日、BOYNEXTDOORは公式サイトやSNSを通じて、1stフルアルバム『HOME』のスケジュールポスターを公開した。【話題】BOYNEXTDOOR、日本冠番組で志尊淳をメロメロに公開されたポスターは、鍵やはがき、ノート、手紙、写真といったヴィンテージ感漂うオブジェを詰め込んだ感性的なデザインで、新アルバムのコンセプトに