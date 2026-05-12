毎年恒例の「美脚美尻」特集。今年の2495号のスペシャルエディション表紙を飾ってくれたのは、1年半ぶりにRINさんが復帰し、ついに“完全体”として新たな一歩を踏み出すIS:SUEのみなさん。全員揃って、初のanan表紙へのご登場です。ステージ上ではカリスマが溢れ、高いパフォーマンス力で話題のIS:SUEのみなさん。ですが現場では、メンバー同士ふざけ合いながら、ふんわりと柔らかい空気感をまとっているのがお馴染みの姿です。今