中国運輸局岡山運輸支局 運転者に過労運転を防止する措置を適切に行っていなかったなど、22の法令違反があったたとして、国土交通省中国運輸局は、岡山市のトラック事業者の営業所に行政処分を下しました。 4月30日付で行政処分を受けたのは、岡山市北区横井上の「丸勝荷役運輸」の営業所（岡山市北区御津伊田）です。 処分内容は、事業停止7日間や営業所の事業用自動車の使用停止（3両×147日）、それに輸送の安全確保