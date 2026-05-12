岡山県庁 岡山県は5月12日、「インフルエンザ注意報」を解除したと発表しました。 県では、2025年10月30日に「インフルエンザ注意報」、11月28日に「インフルエンザ警報」を発令。2026年4月10日からは「注意報」に切り替えて、注意喚起を行ってきました。 県によりますと、県内の定点当たり患者報告数が、2026年の第17週（4月20日～26日）は0.80人、第18週（4月27日～5月3日）は0.40人と、2週連続で1.0人を