深みのある上品な赤のポートメリオンやフルーツのような香りをもつボスコベルといった美しいバラの数々。高知県香南市香我美町にあるイングリッシュガーデンハウスは、ミカンの生産をしていた安岡賢之さんが家族や知り合いに花々を楽しんでほしいと28年前に始めたもので、現在は娘の恵里子さんがその思いとともに庭園を引き継いでいます。庭園では約150種類200株以上のバラが育てられていて、26年は例年より1週