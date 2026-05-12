帝国データバンクによりますと、中部9県（愛知・岐阜・三重・静岡・長野・富山・石川・福井・滋賀）の2026年4月の企業倒産件数は134件となり、前年の同時期と比べると4か月連続で増加しました。倒産件数は、高止まりの傾向が継続しています。 【写真を見る】【倒産】中部9県の倒産企業 4月は134件で高止まり続く 前年比4か月連続増 負債総額は3月比62.9％減少 一方、負債総額は124億7700万円で、負債が10億円を超える大型