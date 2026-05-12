「東京ばな奈ワールド」から、大人気『東京ばな奈 ミニオン「見ぃつけたっ」』の新フレーバー“バナナシェイク味”が登場♡2026年5月15日(金)よりJR東京駅で先行販売され、6月1日(月)から各店舗で順次発売されます。とろ～りまろやかなバナナシェイク味のカスタードクリームと、ミニオンたちの愛らしいデザインが魅力。暑い季節にぴったりな、可愛くておいしい東京みやげに注目です♪