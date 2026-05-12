◇ファーム交流試合（2026年5月12日）ドラフト1位・立石正広内野手（22）が12日、日本海・富山とのファーム交流試合に「5番・指名打者」で先発出場。2回の第1打席に左前打を放った。3点を追いかける2回1死。1ストライク、1ボールからの3球目を左前にはじき返した。4月中旬に右ハムストリングス筋損傷と診断を受け、リハビリに励んでいた。4月17日のファームリーグの広島戦以来約1カ月ぶりのスタメン出場。さっそく快音を響