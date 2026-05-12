パキスタン北西部で爆発があり、少なくとも7人が死亡したほか、子どもを含む20人以上がけがをしたと報じられています。現地メディアによりますと、12日、パキスタン北西部のカイバル・パクトゥンクワ州にある市場の近くで大規模な爆発が起きました。この爆発により、警察官2人と市民5人の合わせて7人が死亡したほか、子どもを含む20人以上がけがをしたということです。地元当局は、市場の近くにあった車両に爆発物が仕掛けられてい