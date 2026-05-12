お笑い芸人のレイザーラモンRG（51）が12日、都内で行われた『GMO渋谷エンタメ祭2026』 記者発表会に出席。7月11日と12日に東京・代々木公園で行われる盆踊りイベントを“あるある”で紹介した。【全身ショット】楽しそう！レイザーラモンRGと盛り上がる増田彩乃、ヒコロヒーら日本発の盆踊りが南米を中心に盛り上がりをみせるなか、RGは今年4月にオリジナルソング「あいわずぼーんとぅ盆踊り」を発表。その衣装で登壇し「盆踊