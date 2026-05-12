中東情勢を受けたナフサ不足の影響が“国民的お菓子”にも広がっています。「これになるんですか？（スーパーにあったら）ちょっとビックリしますね」「白黒ってことですか？買う気が起きないかもしれない」きょう、カルビーは「ポテトチップス」など14種類のパッケージを白黒に変更すると発表。「ナフサ」を原料とするインクの調達が不安定になっていることが理由だとしていますが、政府は…佐藤啓 官房副長官「印刷用インク