◇プロ野球 セ・リーグ 巨人-広島(12日、岐阜)巨人が2回、大城卓三選手の4号ソロで先制しました。両チーム無得点の2回、広島先発・床田寛樹投手が初球に投じたストレートをライトスタンドへ。外野手が打球を追わないほどの完璧な一発で、チームに先制点をもたらしました。大城選手は10日の中日戦で、相手チームのバッターのフォロースルーが左側頭部に当たり、心配がされていましたが、その心配を吹き飛ばす一発となりました。