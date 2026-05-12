◇セ・リーグ阪神─ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・高寺望夢内野手（23）が初回に先頭打者アーチを放った。試合開始から数十秒の出来事だった。先発の吉村貢司郎投手（28）が1ボールから投じた直球を捉えた一打は左中間へ。6日中日戦以来となる先制2号ソロとなった。しかし、テレビ中継のリプレー映像では打球が左中間フェンスを直撃、わずかな隙間から客席へとすり抜けたようにも見えた。左翼スタンドを埋め尽くす