山口県山口市にある湯田温泉は、およそ800年前、傷ついた白狐が寺の池で傷を癒していたことから発見されたという「白狐伝説」が残る名湯です。現在でも1日に約2000トンもの豊富な湯量を誇り、約72度という高温の源泉がこんこんと湧き出ています。歴史の舞台としても名高く、幕末期には高杉晋作や坂本龍馬、伊藤博文といった維新の志士たちが密議を交わし、疲れを癒した場所としても知られています。また、近代詩人・中原中也の故郷