四川省の施小琳（シー・シャオリン）省長は11日、成都市において、「四川省は『AI（人工知能）＋』をイノベーションプロジェクトの最優先事項として位置付け、スマート経済の新たな形態をさらに育成していく」と表明した。中国新聞社が伝えた。「第15次五カ年計画（2026−30年）の始動」に関する四川特別記者会見が同日、成都で開催された。施氏は会見において、「第15次五カ年計画期間中、四川省は新たな方向と質の向上を際立たせ