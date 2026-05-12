ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！一見すると意味の通じない文字列でも、順番を入れ替えるだけで馴染みのある単語に早変わりします。頭の中で文字をスライドさせて、柔軟な発想で隠された正解を導き出してください。全集中でチャレンジしましょう！問題：「う ん と ど け ふ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。う ん と ど け ふヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正