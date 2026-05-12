asmiが、新曲「JUNK AND PONG」を5月13日に配信リリースする。 （関連：asmi迎えたTVアニメ『彼女、お借りします』EDテーマ「言えない」も話題切ない青春感描くMIMiNARIとは？） 本楽曲は、クボタカイが作詞作曲を担当。また、6月10日にリリースするCDシングル『あわ』への収録曲として、本楽曲のほか、asmi自身が作詞作曲を手がけた「東京タワー」が収録されることも明らかになった。 （文＝リ