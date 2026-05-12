Image: Amazon もうみんなUSB-Cでいいんじゃないかな。荷物に付けておくと安心な「忘れ物防止タグ」。メジャーなものはApple（アップル）の「AirTag」ですが、最近は同じ範囲で使えるサードパーティ製の互換タグも人気。…というかAirTagと比べてコスパがぶっちぎりでいいので、僕も互換タグ派です。で、今ならどれがいいの？ コスパ高いの？ 使いやすいの？ってところですが、iPhoneユーザ