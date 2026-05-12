山形県内では連日クマが目撃されています。 【写真を見る】民家すぐ隣の林で...酒田市の住宅街でクマ1頭目撃きょう夕方には米沢市でも目撃クマ出没警報継続中（山形） きょう午後５時ごろには米沢市で、きのう午後には酒田市で成獣とみられる１頭が目撃されました。目撃場所は民家の近くでした。 クマは民家のすぐ隣にある林で目撃されました。 酒田市によりますときのう午後６時４５分ごろ、酒田市緑ヶ丘でクマが目撃され