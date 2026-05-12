山形県庄内地方では田植えの最盛期を迎え、農家が朝から田植え作業に追われています。きょうは水田に鳥海山が映りこむ逆さ鳥海も現れました。 【写真を見る】「こんなに暑いのは例年なかった」庄内で田植え最盛期苗の育ちは順調！ この時期ならではの「逆さ鳥海」の景色も（山形・酒田市） 酒田市本楯地区です。田植えの最盛期を迎えました。 こちらの水田で育てられているのは山形県の酒米「雪女神」で、大吟醸酒に使われま