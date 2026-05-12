山形県山形市の幼稚園で温水プール開きが行われ、楽しみながら、水中での動き方などを学ぶプール学習がスタートしました。 【写真を見る】泳いで、もぐって、ダンスも！プール開きに園児大はしゃぎその本質は自分の命を守ること…楽しみながら子どもたちの力を伸ばすプール学習（山形市） 佐藤友美アナウンサー「こちらの竹田幼稚園では、太陽光発電を利用した温水を使って、園児たちが