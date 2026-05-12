福島県の磐越道で高校生など２１人が死傷したバス事故を受け、山形県が県内の私立高校の遠征手段について実態調査を始めたことがわかりました。 【写真を見る】福島県の高校生ら21人死傷バス事故受け…県が私立高校の「遠征手段」の実態調査始める公立高校の調査も検討進める（山形） この事故は今月６日、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが衝突し、高校生１人が死亡し、２０人がけがをしたものです。 ■県