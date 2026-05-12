ネーミングライツはさまざまな施設などで進んでいます。札幌市では北ガスアリーナが年間で税込１１００万円。また、歩道橋でもネーミングライツ事業が行われていて、場所によって異なりますが、月額で税込２７５００円から。そのほか、どうぎんカーリングスタジアムなど、あわせて昨年度４７００万円ほどの収入が札幌市にあったということです。また、大和ハウスプレミストドームは金額は非公表です