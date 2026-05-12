今年2月、SNSで知り合った10代の女性にわいせつな行為をしたうえ、顔を殴る暴行を加え、ケガをさせたとして男（37）が、不同意わいせつ致傷の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは鹿児島市平之町の会社員、基可津美容疑者（37）です。警察の調べによりますと基容疑者は、今年2月25日午前5時ごろ、鹿児島市内で県内の10代の女性に対し、体を触るなどのわいせつな行為をしたうえ、顔を数回殴る暴行を加えたとして、不同意わい