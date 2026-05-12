※午後7時半に捕獲済です。 熊本県阿蘇市で、ヤマアラシが逃げ出しています。 熊本県警阿蘇警察署の発表などによりますと、11日午後7時以降から12日朝までの間に、阿蘇市黒川の飼育施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」から、ヤマアラシ1匹が脱走しました。 脱走したヤマアラシは、体長30cmくらいで、非常に鋭く危険な針毛を持っているという特徴があります。 カドリー・ドミニオンによりますと、穴を掘って塀の外に