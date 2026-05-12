お笑い芸人の西川きよしが12日、都内で行われた『東京グランド花月』初日初回公演後の取材会に出席。ミキを大絶賛する一幕があった。【写真】迫力！金属バットと即興ダンスを披露した島田珠代初回公演の感想を話していく中で、昴生が「平日昼間に満席で、たくさん来ていただいてうれしかったです。NGKの空気を味わっていただくような内容で。あと、上からになりますけど、きよし師匠もようウケてはって」と“失礼ボケ”をかま