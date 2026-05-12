「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）阪神・大山悠輔内野手（３１）が３試合ぶりにスタメン復帰して即、適時打を放った。昨年１０月２日・ヤクルト戦以来の４番で出場。１点を先制した初回１死一塁で、カウント２−１から小沢のカーブを捉えた。打球は中堅フェンス上部に直撃する二塁打となり、一走・佐藤輝が生還。二、三塁間で挟まれて自身はアウトとなったものの、復調をアピールした。今季初めて欠場した９日・Ｄｅ