自民党の鈴木宗男参院議員は12日、来日したロシアの国際文化協力担当の大統領特別代表、シュビトコイ元文化相と国会内で面会し、外務次官級協議の再開を両政府に働きかけることで一致した。7月にフィリピンで開かれる東南アジア諸国連合（ASEAN）関連外相会議の機会に、日ロ外相会談を実現させるべきだとの認識も確認した。次官級協議は2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、開かれていない。鈴木氏は近く茂木敏充外相