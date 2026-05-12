【ニューヨーク＝金子靖志】米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）は１１日、米軍によるイラン攻撃を巡るトランプ政権内部の協議を報じた記事に関連し、複数の記者の取材記録提出を求める連邦大陪審の召喚状を受け取ったと明らかにした。対象となったのは、同紙の２月２３日付の記事で、米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長がトランプ大統領に対し、イランへの大規模攻撃が長期化するリスクに懸念を示し