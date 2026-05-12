女優今田美桜（２９）が１０日に東京都内で行われた第３４回橋田賞の授賞式に出席した際の所作が美しいと話題となっている。ＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」での演技が評価されての受賞。黒のチューブトップのパンツスタイル、ふんわりウエーブの髪を流して登場した。表彰される際に、賞品を受け取る際には、両腕をのばし、頭をさげながら綺麗な作法で受け取る姿がネットでも話題に。「受け取り方も渡し方も丁寧でしなやか