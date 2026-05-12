◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１２日・岐阜）巨人の平山功太内野手が「１番・右翼」で出場。２回の守備でみせた。２死から９番・床田のフラフラッと上がった打球に全力で前進してダイビング。最後はファウルグランドで白球をグラブにおさめた。好守備に岐阜の長良川球場はどよめき、今季初勝利を目指す戸郷を助けた。