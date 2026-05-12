タレントの吉木りさが、母の日に合わせた親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。吉木は１２日に自身のインスタグラムで「母の日は『おんま』という韓国料理屋さんでご飯しました⠀６歳の娘から⠀『いつもありがとーだーいーすーきー』⠀という赤ペン棒読み殴り書きお手紙もいただきましたこちらこそ本当にありがとう」とつづり、絵が描かれた手紙の写真をアップ。ブーケを手にした吉木と２人の子どもが